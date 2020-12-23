"Обратная связь" стала первым российским фильмом в украинском прокате почти за два года

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Новогодняя комедия "Обратная связь" режиссера Алексея Нужного с участниками "Квартета И" стала единственным российским фильмом, который выходит в украинский прокат почти за два года. Об этом ТАСС рассказал один из авторов сценария, актер Ростислав Хаит.

Комедия "Обратная связь" стала продолжением фильма "Громкая связь", который вышел в 2019 году и был адаптацией итальянского кинохита "Идеальные незнакомцы" режиссера Паоло Дженовезе. Украинский прокат картины начался в среду. "У нас было желание попробовать осуществить прокат нашего фильма в Украине, и мы это сделали. Жестких правил о том, что ни одна российская картина не может выйти в прокат, там нет. "Громкая связь" была последним российским фильмом, который вышел в украинский прокат в феврале 2019 года. Мы очень рады, что спустя почти два года наша вторая картина тоже выходит. Мы с Леонидом Барацем родом из Одессы, и нам приятно, что мы по-прежнему являемся связующей ниточкой между нашими двумя странами", - Хаит.

По словам собеседника агентства, создатели фильма считают успехом уже тот факт, что прокат состоится. "Нам с Лешей очень хотелось, чтобы наши родители смогли сходить в кино и посмотреть картину", - добавил он.

Главные роли в комедии исполнили участники "Квартета И" Леонид Барац, Ростислав Хаит, Камиль Ларин и Александр Демидов, а также актрисы Мария Миронова, Ирина Горбачева и Анастасия Уколова. Сюжет "Обратной связи" разворачивается спустя полтора года после событий первой картины: семеро друзей встречаются 31 декабря, чтобы вместе отпраздновать Новый год. Героиня Марии Мироновой предлагает присутствующим сыграть в игру "Никогда больше не…", которая принесет им множество сюрпризов. В российский прокат фильм вышел 17 декабря.