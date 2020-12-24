Выставка работ Брейгелей открывается в "Новом Иерусалиме" в Подмосковье

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Выставка "Младшие Брейгели и их эпоха. Нидерландская живопись Золотого века из коллекции Валерии и Константина Мауергауз" открывается в четверг в музее "Новый Иерусалим". Большая часть произведений выставляется впервые, сообщает пресс-служба музея.

"Выставка представит произведения XVI-XVII веков одного из крупнейших частных собраний в России. Работы Брейгелей на выставке дополнит ряд произведений их современников - широко известных фламандских и голландских авторов. Всего в экспозиции будут представлены 70 работ, большая часть которых будет показана российской публике впервые", - говорят в пресс-службе и отмечают, что этим проектом музей завершает год своего 100-летнего юбилея.

Главными героями выставки стали Питер Брейгель - младший, прозванный Адским, и Ян Брейгель - старший, известный как Бархатный, а также Ян Брейгель - младший. Организаторы проекта отмечают, что произведений основателя династии, Питера Брейгеля - старшего, с именем которого связывают расцвет национальной нидерландской живописи, в России нет, "на арт-рынке их можно встретить крайне редко".

"Однако гений великого мастера дал импульс для длительного (не в одном поколении) развития особой брейгелевской традиции, картины которой и войдут в экспозицию", - добавляют в музее. Большинство работ, вошедших в экспозицию, выполнены в технике масляной живописи на дереве, реже - на меди или холстах.

По словам генерального директора музея Василия Кузнецова, творчество старых мастеров никогда еще не представлялось в "Новом Иерусалиме" в таком объеме. "Мы давно подходили к этой теме и рады, что удалось раскрыть ее настолько полно. Это не первый опыт, когда музей "Новый Иерусалим" делает большой выставочный проект с работами из частных коллекций. Такое сотрудничество всегда дарит встречи с недоступными произведениями, которые нельзя в любое время увидеть в музее. В этом их особенная ценность", - говорит он.

В рамках выставки, которая продлится до 11 апреля 2021 года, готовятся образовательные мероприятия онлайн и офлайн, а также лекции и экскурсии. Кроме того, будет представлен каталог выставки.