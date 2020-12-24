Драма "Огонь" выходит в прокат

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Фильм-катастрофа "Огонь" о работе пожарных и спасателей выходит в широкий прокат. Команда проекта стремилась минимизировать количество компьютерной графики при создании сцен с пожарами, съемочную группу консультировали специалисты МЧС, рассказал журналистам режиссер Алексей Нужный.

"Когда началась подготовка, я решил все сделать натурально и с минимальным количеством компьютерной графики, как, к примеру, делают Кристофер Нолан и Майкл Манн. Я люблю все натуральное, поэтому стремился сделать пожар таким, каким я видел его в карельских лесах. <…> Из-за стремления к натуральности компьютерной графики в фильме действительно намного меньше, чем могло бы быть. Многое удалось осуществить усилиями художников картины и пиротехников", - поделился Нужный.

Фильм "Огонь" рассказывает о подвиге пожарных и спасателей, которые сталкиваются с опасностью каждый день. Роли в ней исполнили Константин Хабенский, Виктор Добронравов, Антон Богданов, Роман Курцын, Тихон Жизневский, Иван Янковский, Стася Милославская и другие артисты.

Режиссер подчеркнул, что ни одного живого дерева на съемках не поджигали - масштабную декорацию выстраивали в павильоне, используя спиленные деревья. При этом артистам приходилось постоянно взаимодействовать с огнем, в который, по словам гендиректора студии "ТриТэ" Леонида Верещагина, они шли "бесстрашно".

О съемках

По информации пресс-службы компании-прокатчика "Централ Партнершип", идея проекта появилась у Алексея Нужного в процессе общения с другом Игорем Осиповым, десантником-пожарным по профессии. Он трагически погиб при исполнении обязанностей, о чем стало известно в последний день съемок.

Команду проекта консультировали специалисты МЧС Карелии, Московской, Ленинградской и Ростовской областей и "Авиалесоохраны". Специально для съемок они предоставили уникальные вертолеты и самолеты. Специалисты МЧС также обеспечивали безопасность на земле, на воде и в воздухе с применением специальной техники. В фильм вошли реальные кадры лесных пожаров в Красноярском крае.

Актер Виктор Добронравов рассказал журналистам, что был в восторге, когда получил предложение сыграть в картине. "Мой герой - человек дела, он любит свою работу, у него в жизни происходят трагические события, и это определяет его характер. Он профессионал, он делает то, что любит, мне кажется, это важно", - пояснил он.

Стася Милославская назвала картину "вдохновляющей", поскольку в ней показан подвиг простых людей, который в повседневной жизни бывает незаметен. "Это фильм про преодоление страхов, например, моя героиня боится летать, но она борется с ним, становясь еще сильнее", - добавила актриса.

Картина создавалась совместно студией "ТриТэ" Никиты Михалкова, телеканалом "Россия 1", кинокомпанией "Централ Партнершип" при поддержке Фонда кино.