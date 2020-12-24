В Петербурге поздравят с юбилеем народную артистку России Ирину Соколову

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Театральный Петербург поздравит в четверг народную артистку России Ирину Соколову, которая прошла путь от травести до большой драматической актрисы театра и кино, со знаменательным юбилеем.

Творческий сюрприз готовит своей ведущей актрисе театр "Экспериментальная сцена" под руководством Анатолия Праудина. Театр имени Андрея Миронова при поддержке телеканала "Санкт-Петербург" создал телеверсию спектакля "Баба Шанель", в котором Ирина Соколова играет в ансамбле со своими коллегами старшего поколения. А в театре "Балтийский дом" на этой неделе актриса выйдет на сцену в роли Люси Купер в спектакле "Два старомодных коктейля для двух старомодных чудаков".

"У вас день рождения? Что за новость для великой актрисы, у которой уйма работ впереди!? Никаких юбилеев, чествований! Только зкран, сцена, жизнь!" - адресовал послание актрисе режиссер и ее друг Александр Сокуров, который снимал Соколову в фильмах "Скорбное бесчувствие", "Дни затмения", "Молох" и "Телец". А всего, начиная с 1963 года, она снялась более чем в 30 картинах. Но главным делом ее жизни стала сцена, которой она служит 57 лет. Здесь она сыграла десятки ролей - от Маленького принца до Пульхерии Ивановны из гоголевских "Старосветских помещиков".

"Ирочка Соколова в 1974 году была моей первой партнершей на тюзовской сцене в спектакле "Хозяин", когда я пришел в театр после института. А помню я ее еще школьником, когда приходил в ТЮЗ и получал здесь первые уроки жизни. Ирина Соколова, пришедшая в театр в амплуа травести, раскрыла себя на сцене как глубокая драматическая, а иногда и трагедийная актриса. Сыгранные ею роли войдут в летопись отечественного театра", - убежден ее коллега по сцене ТЮЗа имени Александра Брянцева, народный артист России Николай Буров. По его словам, во всех спектаклях актриса была очень чутким партнером и украшала своей игрой блестящий актерский ансамбль ТЮЗа времен Зиновия Корогодского.

Свою первую роль на профессиональной сцене - гномика в сказке "Золушка" - Ирина Соколова сыграла в пять лет в Мурманске, откуда она родом. Потом были годы учебы в театральной студии при Ленинградском ТЮЗе, где в 1963 году началась ее профессиональная жизнь. Здесь она сыграла десятки ролей в спектаклях "Конек-горбунок", "Бэмби", "Гамлет", "Весенние перевертыши", "Кошка, которая гуляла сама по себе", в коронных тюзовских постановках "Наш цирк", "Наш, только наш", "Открытый урок". Достойной наградой актрисе стала Национальная премия "Арлекин" в номинации "За великое служение театру для детей" (2007).

Среди наград актрисы - Государственная премия РСФСР имени Константина Станиславского (1982), театральная премия "Золотой софит" - "За уникальный вклад в театральную культуру Санкт-Петербурга" (2018).