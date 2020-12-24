МХТ им. Чехова покажет премьеру спектакля по пьесе Тургенева "Месяц в деревне"

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Московский Художественный театр имени А. П. Чехова представит в четверг первую премьеру сезона, которой станет спектакль "Месяц в деревне" по пьесе Ивана Тургенева в постановке режиссера Егора Перегудова. Премьерный показ состоится также 25 декабря, сообщила ТАСС пресс-атташе театра Наталья Витвицкая.

"Открылся нынешний сезон 7 сентября важнейшей для Московского Художественного театра пьесой - чеховской "Чайкой", новую постановку которой осуществил известный литовский режиссер Оскарас Коршуновас. Теперь на нашей Основной сцене мы выпускаем первую премьеру сезона, которой станет не менее значимое для МХТ произведение - пьеса Ивана Сергеевича Тургенева "Месяц в деревне", - сказала пресс-атташе.

Она добавила, что на постановку был приглашен главный режиссер Российского академического молодежного театра (РАМТ) Егор Перегудов, который также известен своими работами в таких театрах Москвы, как "Студия театрального искусства" Сергея Женовача, "Современник", "Сатирикон". "Для Егора Перегудова "Месяц в деревне" - дебют в МХТ и первая встреча с пьесой Тургенева", - подчеркнула Витвицкая.

Знаковая пьеса

Пресс-атташе напомнила, что впервые "Месяц в деревне" был поставлен в Московском Художественном театре в 1909 году. "Спектакль поставили Константин Сергеевич Станиславский (он также был исполнителем роли Ракитина) и Иван Михайлович Москвин. Ольга Леонардовна Книппер-Чехова сыграла Наталью Петровну, Лидия Коренева - Верочку, Николай Массалитинов - Ислаева, Ричард Болеславский - Беляева", - сказала собеседница агентства, добавив, что, по мнению критики, "это был мощный, новаторский спектакль".

"Возвращение в репертуар МХТ важных, знаковых для театра произведений - такую задачу поставил художественный руководитель - директор МХТ Сергей Женовач, так что сегодняшняя премьера "Месяца в деревне" как раз в рамках избранного курса", - подчеркнула Витвицкая.

Со своей стороны режиссер Егор Перегудов также отметил, что пьеса Ивана Тургенева "Месяц в деревне" - знаковая. "На мой взгляд, это история про людей, которые не позволили себе совершить поступок, не позволили проверить, что будет, если разрешить себе быть "нехорошим" и поступать, как хочется, а не как должно. Все сохраняют представление о самих себе, как о прекрасных людях, но счастливы ли они в этом? Может быть, нужно шагнуть за рамки и позволить совершить что-то немыслимое, чтобы понять, что такое настоящее счастье?" - сказал режиссер.

Он сообщил, что первый показ "Месяца в деревне" должен был состояться 30 июня. "Но из-за пандемии коронавируса спектакль несколько раз переносился и выходит зимой", - сказал он. "Мы сочинили спектакль вместе с художником Владимиром Арефьевым, для которого природа - одно из важнейших действующих лиц, поэтому для нашего спектакля придуманы пространство и атмосфера, дающие зрителю эффект полного погружения в мир деревни. Такой Тургенев в 5D. С запахами и тактильными ощущениями. Настолько все реалистично, что мы предупреждаем зрителей одеваться теплее: лето в деревне выдалось холодное", - заявил режиссер.

В спектакле заняты Наталья Рогожкина, Эдуард Чекмазов, Станислав Дужников, Александр Семчев, Павел Ворожцов, Александр Усов, Надежда Калеганова, Кузьма Котрелев, Анастасия Скорик, Маруся Пестунова.