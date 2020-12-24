Театры Бурятии открываются для зрителей после девяти месяцев простоя

УЛАН-УДЭ, 24 декабря. /ТАСС/. Театры Бурятии возобновляют работу после перерыва в девять месяцев из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Первыми с премьерной постановкой выступят артисты Театра оперы и балета, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Минкультуры республики.

В конце марта все театры и кинотеатры в регионе были закрыты из-за пандемии. В октябре региональный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом разрешил открыться кинотеатрам в городе Улан-Удэ.

"Республиканские театрально-зрелищные учреждения по решению оперштаба возобновляют работу. Сегодня двери для зрителей откроет Бурятский государственный академический театр оперы и балета. Артисты выступят с премьерой - оперой "Паяцы" в концертном исполнении", - сообщили в министерстве.

Главное требование - заполнение зрительного зала только на 30%, наличие у зрителей масок и соблюдение социальной дистанции. Билеты на спектакли, концерты и представления зрители могут приобрести бесконтактным способом.

25 декабря свой 89-й театральный сезон откроет Государственный Бурятский академический театр драмы имени Хоца Намсараева. На сцене можно будет увидеть премьеру - спектакль, постановленный по роману Цырен-Дондока Хамаева "Хэнзэ ногоон" (в переводе с бурятского языка - отава, то есть трава, выросшая на месте скошенной в том же году - прим. ТАСС). Спектакль посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В Государственном русском драматическом театре им. Н. А. Бестужева для детей подготовили "Сказку странствий", республиканский театр кукол "Ульгэр" порадует юных зрителей сказкой "Снегурочка" и новым спектаклем "Спички детям не игрушка".

В Бурятии с марта 2020 года сохраняется масочный режим. Также сохраняется режим самоизоляции для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, под запретом корпоративы, массовые развлекательные мероприятия в заведениях общепита и ночных клубах. С 29 января у школьников республики начинаются зимние каникулы, они продлятся до 10 января 2021 года.