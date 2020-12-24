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Умер рок-музыкант Лесли Уэст

Ему было 75 лет
Лесли Уэст EPA/PETER FOLEY
Описание
Лесли Уэст
© EPA/PETER FOLEY

ТАСС, 24 декабря. Американский рок-музыкант, участник группы Mountain Лесли Уэст умер в среду в возрасте 75 лет от остановки сердца. Об этом сообщил журнал Rolling Stone со ссылкой на брата музыканта.

По его словам, в понедельник Уэст, находившийся у себя дома в штате Флорида, был доставлен в больницу с сердечным приступом. С момента госпитализации он так и не приходил в сознание.

Лесли Уэст известен прежде всего как один из основателей, вокалист и гитарист образованной в конце 1960-х годов группы Mountain. Их песня Mississippi Queen из вышедшего в 1970 году альбома Climbing! стала хитом и была использована в саундтреках, в том числе в телесериалах The Americans и The Simpsons, и игре Guitar Hero.

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