В Московском губернском театре поставили спектакль по поэзии периода "оттепели"

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Московский губернский театр под руководством народного артиста РФ Сергея Безрукова представит в четверг премьеру спектакля "Поэтическое кафе "Луч", в основе которого лежит поэзия периода "оттепели", сообщила ТАСС пресс-атташе театра Лиана Хусаинова.

"Сегодня мы покажем зрителям премьеру спектакля "Поэтическое кафе "Луч", автором сценария и режиссером которого стала Ольга Матвеева. Художественный руководитель постановки - Сергей Безруков, - сказала пресс-атташе. - Новая постановка продолжит цикл поэтических спектаклей, который стартовал в Московском губернском театре в прошлом сезоне. На этот раз в основе спектакля - поэзия периода "оттепели".

"Говорят только стихами"

Как отметила собеседница агентства, "конец 1950-х и 1960-е годы - удивительный период в российской истории". "Оттепель" - время пробуждения и обретения свободы, время нового театрального языка и кинематографа, и, конечно, время литературных открытий. Стихи были нужны всем. Их читали на площадях и стадионах, в музеях и у памятников. Об этом - новый спектакль из цикла "Поэтическое кабаре", который стартовал в Московском губернском театре в прошлом сезоне", - рассказала пресс-атташе.

"На этот раз место действия - кафе "Луч", где раз в неделю говорят только стихами - студенты, геологи, поэты, бывшие узники лагерей и будущие диссиденты. Они влюбляются и ссорятся, размышляют, сомневаются и, конечно, спорят. Но есть и другая сторона жизни - пивная "Поплавок", куда приходят жители бараков, которые общаются на ином языке. Режиссер Ольга Матвеева выстраивает противостояние и диалог этих двух миров, используя стихи поэтов того времени", - пояснила сценарий спектакля пресс-атташе.

Она обратила внимание на то, что спектакль выстроен из стихов 27 поэтов периода "оттепели", и многие из них впервые прозвучат с театральных подмостков.

Со своей стороны режиссер Ольга Матвеева уточнила, что в спектакле, "к примеру, будет "лианозовская группа", долго запрещенная в СССР". "Это поэты, которые испытывали и давление, и гонения со стороны властей, и даже детские стихи этих поэтов не печатались. Первые издания появились только в перестроечные времена. Основатель этой группы Евгений Кропивницкий и его ученики Игорь Холин, Генрих Сапгир, Ян Сатуновский - очень интересные поэты со своим самобытным языком, много сделавшие для развития поэзии XXI века", - поделилась своим мнением автор поэтической постановки.

"Также в спектакле будут исполнены песни на стихи Андрея Вознесенского, Евгения Евтушенко, Геннадия Шпаликова, Александра Галича, песни из репертуара Майи Кристалинской и замечательные мелодии Микаэла Таривердиева", - добавила пресс-атташе Московского губернского театра.