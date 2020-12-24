"Союзмультфильм" в 2021 году планирует выпустить пять новых сериалов

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Более 40 проектов разрабатывает на данном этапе "Союзмультфильм", среди них сериалы, полнометражные фильма и авторская анимация. Пять новых мультсериалов планируется выпустить на экраны в 2021 году, сообщила в четверг ТАСС председатель правления студии Юлиана Слащева.

"На различных стадиях производства и разработки находятся 43 проекта: 20 сериальных, пять полнометражных фильмов, 18 авторских короткометражных картин. Девять наших сериальных проектов уже сейчас в эфире, еще пять мы планируем выпустить на экраны в 2021 году", - рассказала Слащева.

По ее словам, за семь месяцев удаленной работы студия превысила объем производства, создав дистанционно более 80 серий разных проектов. За год на "Союзмультфильме" произвели свыше 1 тыс. минут анимации, в 2021 году этот показатель планируется увеличить почти вдвое - до 1 800 минут.