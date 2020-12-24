Умер израильский скрипач Иври Гитлис

ТАСС, 24 декабря. Израильский скрипач Иври Гитлис умер в четверг на 99-м году жизни в Париже. Об этом со ссылкой на семью музыканта сообщило агентство France-Presse (AFP).

По словам одного из четырех детей Гитлиса, смерть была констатирована утром 24 декабря. Причины произошедшего агентство не приводит.

Виолончелист Готье Капюсон выразил соболезнования в связи с кончиной скрипача. "[Испытал] безмерную печаль, узнав о смерти легенды скрипки Иври Гитлиса, скончавшегося этим утром", - написал музыкант на своей странице в Twitter.