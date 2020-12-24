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Умер израильский скрипач Иври Гитлис

Ему было 98 лет

ТАСС, 24 декабря. Израильский скрипач Иври Гитлис умер в четверг на 99-м году жизни в Париже. Об этом со ссылкой на семью музыканта сообщило агентство France-Presse (AFP).

По словам одного из четырех детей Гитлиса, смерть была констатирована утром 24 декабря. Причины произошедшего агентство не приводит.

Виолончелист Готье Капюсон выразил соболезнования в связи с кончиной скрипача. "[Испытал] безмерную печаль, узнав о смерти легенды скрипки Иври Гитлиса, скончавшегося этим утром", - написал музыкант на своей странице в Twitter.

Иври Гитлис родился в 1922 году в израильском городе Хайфа, играть на скрипке он начал в шесть лет. Учился в Париже, в том числе у легендарного скрипача Эжена Изаи. Был первой скрипкой Венского филармонического оркестра. Стал первым израильским музыкантом, посетившим Советский Союз.

Выступал с самыми престижными оркестрами, в том числе в филармониях Нью-Йорка, Берлина, Вены, Филадельфии и Израиля. Дружеские связи и совместные проекты объединяли Гитлиса с музыкантами разных стран и направлений. Бруно Мадерна посвятил ему "Пьесу для Иври". В 1988 году он стал послом доброй воли ЮНЕСКО. Несмотря на возраст, скрипач продолжал давать мастер-классы, вести педагогическую работу со студентами и юными музыкантами.

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