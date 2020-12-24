Актеры Гармаш, Сухоруков и Щербаков получили ордена от министра культуры

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Актер Сергей Гармаш награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, Виктор Сухоруков, Борис Щербаков, а также режиссер Владимир Хотиненко удостоены орденов Почета. Награды деятелям искусства вручила в четверг на церемонии в Бетховенском зале Большого театра министр культуры РФ Ольга Любимова.

Ордена Дружбы получили актер театра имени Моссовета Александр Домогаров и актер Владимир Конкин. Актрисы Виктория Исакова и Анна Михалкова удостоены звания заслуженных артисток РФ.

"Конечно, мы не перестаем повторять, когда встречаемся все вместе в обычном формате, какая это радость - вас видеть всех в добром здравии, и какая невероятная для меня честь вручать сегодня абсолютно заслуженные награды", - сказала Любимова на церемонии награждения. Мероприятие прошло с соблюдением мер безопасности в ограниченном составе.

Награды от министра культуры получили и другие деятели искусства. Орден "За заслуги перед Отечеством" II степени вручили артисту драмы Московского театра на Таганке Александру Израельсону, артистке Театра Сатиры Наталье Карпуниной, научному директору Российского военно-исторического общества Михаилу Мягкову и другим. Орден Александра Невского получил и.о. ректора Московской государственной консерватории имени Чайковского Александр Соколов. Орденом Почета награждены также гендиректор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов и репетитор по балету Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Виктор Никитушкин. Орден Дружбы также вручили худруку Государственного академического театра классического балета под руководством Касаткиной и Василёва Наталии Касаткиной.

Звание "Заслуженного артиста РФ" получили артистка Малого театра Варвара Андреева, актриса московского театра Et Cetera Анжела Белянская, артист-вокалист Большого театра Игорь Головатенко, концертмейстер группы флейт Российского национального оркестра Максим Рубцов.

Благодарности президента РФ удостоились худрук Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Аскольд Запашный, статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Алла Манилова, замминистра культуры РФ Ольга Ярилова.