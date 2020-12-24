Проект бюро из Петербурга победил в конкурсе концепций реконструкции новгородского театра

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 24 декабря. /ТАСС/. Проект архитектурного бюро из Санкт-Петербурга Rhizome стал победителем конкурса на разработку архитектурно-планировочной концепции реконструкции здания театра им. Ф. М. Достоевского в Великом Новгороде. Об этом на онлайн-пресс-конференции на площадке ТАСС сообщила в четверг управляющий директор проектов КБ "Стрелка" Елена Мандрыко.

Ранее финалистами конкурса определили три архитектурных бюро, у каждого из них был опыт работы с подобными зданиями. Наставником авторов проектов выступал Роджер Уоттс, директор британского архитектурного бюро Haworth Tompkins, автор более десятка реализованных проектов зрелищных сооружений, в том числе проекта реконструкции Королевского национального театра в Лондоне. Инициатором конкурса выступили правительство Новгородской области, оператором - компания КБ "Стрелка".

"Нам хотелось дать возможность молодым архитекторам поработать с этим важным объектом. Победителем конкурса на архитектурную концепцию новгородского академического театра драмы им. Ф. М. Достоевского стала компания Rhizome из Санкт-Петербурга", - сообщила Мандрыко.

По информации пресс-службы правительства Новгородской области, архитекторы проекта-победителя опирались на идею превращения театра в "город культуры". "Этот конкурс должен помочь нам кардинально преобразить один из символов нашего города - драматический театр им. Ф. М. Достоевского. Нам очень хочется, чтобы театр стал центром современной культурной жизни города. Нам хотелось его не просто отремонтировать, нам хотелось попробовать его "перезапустить", и это была основная идея конкурса", - сказал на пресс-конференции губернатор Новгородской области Андрей Никитин, уточнив, что в 2021 году стартует этап проектирования, далее - этап самой реконструкции.

Конкурс на разработку проектов реконструкции здания новгородского театра, построенного в 1987 году, стартовал в середине августа. Его задачей ставили сохранить уникальную архитектуру здания, дополнив ее современными планировочными решениями. "Фактически это первый в стране масштабный пример работы с советским модернизмом, с тем наследием, которое пока, действительно, вызывает очень много споров", - сказал заместитель генерального директора Фонда ДОМ.РФ Антон Финогенов.

О здании театра

Здание академического театра драмы им. Ф. М. Достоевского в Великом Новгороде построено в 1987 году и является одной из достопримечательностей областного центра, однако на данный момент нуждается в масштабной реконструкции. В середине октября 2019 года губернатор региона Андрей Никитин подписал указ о начале подготовки к проведению конкурса по разработке концепции обновления театральной площадки.

Как ранее пояснила ТАСС главный архитектора региона Дарья Александрова, после реконструкции академический театр драмы им. Ф. М. Достоевского и площадка возле него станут частью современного пространства для горожан и туристов - будущей Софийской набережной, строительство которой рассчитано на 2020-2021 года. Общая стоимость проекта - более 600 млн рублей, часть средств - федеральные.