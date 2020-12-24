Лауреатом премии имени А. И. Герцена стал писатель и литературный критик Павел Басинский

КИРОВ, 24 декабря. /ТАСС/. Литературную премию имени А. И. Герцена в 2020 году получил писатель и литературный критик Павел Басинский за произведения "Горький: страсти по Максиму (Москва, 2011)", "Человек эпохи реализма" (Иркутск, 2012) и "Святой против Льва. Иоанн Кронштадтский и Лев Толстой: история одной вражды" (Москва, 2013). В этом году впервые лауреату премии вручили почетный знак Александра Ивановича Герцена, сообщается в четверг на сайте правительства Кировской области, где была учреждена премия.

Премия имени А. И. Герцена учреждена правительством Кировской области в 2012 году, с 2017 года она получила статус премии губернатора Кировской области. Награда вручается за создание литературного произведения в жанре публицистики, близкого идеям Александра Герцена, который отбывал ссылку в Вятке (ныне - Киров) в 1835 - 1837 годах и был одним из основателей библиотеки в городе.

"Лауреатом стал российский писатель, литературовед, литературный критик Павел Басинский. Премию автору присудили за публицистические произведения: "Горький: страсти по Максиму (Москва, 2011)", "Человек эпохи реализма" (Иркутск, 2012), "Святой против Льва. Иоанн Кронштадтский и Лев Толстой: история одной вражды" (Москва, 2013). В этом году лауреату премии впервые вручили Почетный знак Александра Ивановича Герцена. Инициатором и автором знака выступил академик Российской академии художеств Сергей Квашнин", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, Басинский - один из наиболее известных литературных критиков наших дней. "Книга Павла Басинского "Святой против Льва" стала явлением в русской литературе. Она дала возможность читателям увидеть творчество великого Льва Толстого через призму его личности. С именем Александра Герцена лауреата одноименной премии объединяет выраженная гражданская позиция, а также внутренняя убежденность, что слово должно учить, воспитывать, наставлять", - говорится в сообщении.

Воспоминания о Вятке сохранились в литературных произведениях Герцена "Былое и думы", "Патриархальные нравы города Малинова", "Записки одного молодого человека". В Вятке Герцен служил в канцелярии губернатора, был организатором выставки промышленных и сельскохозяйственных изделий Вятской губернии, стал одним из основателей губернской публичной библиотеки в городе, в 1917 году библиотеке было присвоено имя А.И. Герцена.