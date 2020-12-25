Петербургский театр "Балтийский дом" покажет премьеру комедии Островского "Волки и овцы"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Театр-фестиваль "Балтийский дом" покажет в пятницу премьеру комедии "Волки и овцы" Александра Островского. Это первая постановка польского режиссера Анджея Бубеня по Островскому на петербургской сцене.

"Есть некая традиция играть произведения Островского так, как они написаны: просто и по тексту. Но мы поставили перед собой задачу найти смыслы, которые он скрыл между строк. Отбросили историческую оболочку, оставив только канву, и сами удивились: да это же все про время, в котором мы живем. Классик написал историю так, что каждый зритель узнает в ней себя и посмеется, а может, испугается. Вот поэтому Островский - гениальный драматург", - рассказал журналистам о своей новой работе Анджей Бубень.

Главные роли в спектакле исполняют заслуженный артист России Валерий Соловьев, артисты Наталья Парашкина, Арсений Воробьев, Анастасия Подосинникова.

Польский режиссер Анджей Бубень получил театральное образование в Петербурге. В 2007-2011 годах он был главным режиссером Театра на Васильевском. Поставленные им здесь спектакли "Русское варенье" (2007) и "Даниэль Штайн, переводчик" (2009) по прозе Людмилы Улицкой были отмечены петербургской премией "Золотой софит". Ставил спектакли в БДТ имени Георгия Товстоногова, в Театре имени Веры Комиссаржевской. С 2011 года преподает в Санкт-Петербургской академии театрального искусства (сейчас Российский государственный институт сценических искусств).