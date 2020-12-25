Премьера спектакля Богомолова "Бесы Достоевского" состоится в концертном зале в Барвихе

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Премьера спектакля художественного руководителя Театра на Малой Бронной режиссера Константина Богомолова "Бесы Достоевского" в течение двух вечеров - 25 и 26 декабря - пройдет в концертном зале "Барвиха Luxury Village". Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе театра Мария Малкина.

"Эта премьера должна была состоятся в октябре, но из-за ограничительных мер по борьбе с новой коронавирусной инфекцией и запретом на проведение массовых мероприятий в Московской области ее дважды переносили", - сказала Малкина.

Она обратила внимание на то, что "спектакль Константина Богомолова "Бесы Достоевского" - это совместный проект Театра на Малой Бронной, Фонда поддержки и развития современного театра имени Соломона Михоэлса и концертного зала "Барвиха Luxury Village".

"Мы благодарны нашим зрителям, которые терпеливо дожидались нашей премьеры в Барвихе и не сдавали билеты. Помимо самого спектакля, зрителей в Барвихе ждет встреча с его создателями в формате public-talk, в котором примут участие актеры и участники постановочной команды. Кроме того, именно на премьере в Барвихе Константин Богомолов выйдет на сцену в одной из главных ролей", - проинформировала пресс-атташе.

Она напомнила, что для Богомолова это шестая по счету постановка по Федору Достоевскому. "Спектакль по роману "Бесы" режиссер ставит во второй раз", - уточнила собеседница агентства.

В "Бесах Достоевского" участвуют Елена Морозова, Никита Ефремов, Игорь Миркурбанов, Дмитрий Куличков, Василиса Перелыгина, Александр Яцко, Владимир Храбров, Александра Ребенок, Андрей Субботин, Александра Виноградова, Владислав Долженков, Мария Шумакова и другие актеры. Главным художником выступила Лариса Ломакина, а образы персонажей были созданы ею при поддержке ЦУМа, добавила пресс-атташе Театра на Малой Бронной.