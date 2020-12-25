"Кинопоиск HD" составил рейтинг популярных фильмов

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Криминальная комедия "Джентльмены" Гая Ричи стала самым популярным фильмом по версии пользователей "Кинопоиск HD", ее оценили свыше 500 тыс. раз. Успех среди анимационных картин имел мультсериал для взрослой аудитории "Рик и Морти", сообщает пресс-служба онлайн-платформы.

"Криминальная комедия Гая Ричи имела фантастический успех у зрителей. "Джентльменов" посмотрел каждый пятый подписчик платформы, из которых каждый десятый пересмотрел его по второму разу. "Джентльмены" также стали и самым высоко оцененным фильмом 2020 года на "Кинопоиске" - 8,4 балла при более чем 500 тыс. оценок", - рассказали в пресс-службе.

Вторым по популярности проектом у пользователей стал мультсериал "Рик и Морти" о приключениях обычного школьника и его безумного деда-ученого. Интерес зрителей также вызвали оригинальные проекты платформы, среди которых комедийный сериал "Последний министр" Романа Волобуев с Яном Цапником в главной роли, "Проект "Анна Николаевна" с Зоей Бербер о работе полицейского-андроида в российской провинции и "Беспринципные" режиссера Романа Прыгунова по рассказам писателя Александра Цыпкина.

Также в десятку лидеров вошли новый сезон мультсериала "Смешарики", американский сериал "Бесстыжие", блокбастер "Мстители: Финал" и другие проекты.

"В 2020 году более 6 млн пользователей смотрели фильмы и сериалы по подписке на "Кинопоиске HD". Они отдавали предпочтение комедиям, длинным сериалам, анимации и популярным франшизам", - поделились в пресс-службе. Подсчет проводился в период с 1 января по 15 декабря 2020 года.