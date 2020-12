Московский камерный хор встретит Новый год праздничным концертом

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Московский камерный хор 29 декабря даст новогодний концерт с необычной программой, в которой объединит разные по стилю сочинения зарубежных композиторов ХХ и ХХI веков. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба коллектива.

"Мы стремимся расширить и стилистически разнообразить репертуар, - пояснил художественный руководитель хора Тимофей Гольберг. - Коллективу была необходима свежая струя, я видел глаза артистов во время репетиций новых для хора сочинений и концертов. Им интересно. Кроме того, расширение репертуара и, в частности, эксперименты со звуком позволяют выработать разные певческие манеры и более полно раскрыть потенциал наших артистов".

Программа, получившая название "Концерт в шоколаде", будет разделена на четыре блока: новогодний, домашний, "Игры", а также раскрывающий духовный смысл праздника. В нее войдут сочинения Астора Пьяццоллы, Консуэло Веласкес, Ариэля Рамиреса, Эрика Уитакра, Эрикса Эшенвалдса, Джейка Рунестада и других. Прозвучат и такие популярные религиозные композиции, как Joshua fit the battle of Jericho и Go Down Moses.

Вечер пройдет в культурном центре "Минин-хор" на Новой Басманной.