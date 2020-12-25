Театр в Петербурге представил премьеру спектакля на основе песен Виктора Цоя

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Учебный театр "На Моховой" в Санкт-Петербурге, в котором играют студенты Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ), представил в пятницу премьеру спектакля "Дети проходных дворов" на основе песен Виктора Цоя. Постановку посвятили 30-летию со дня смерти музыканта, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"На этот материал педагогическую команду натолкнули сами студенты. В их творческих акциях и высказываниях все время возникала музыка Виктора Цоя и группы "Кино". Были даже редкие и вообще неизвестные песни. Нам показалось, что это очень интересный феномен, ведь они родились намного позже смерти Цоя. В итоге получился спектакль, где в творчестве Цоя возникают другие акценты, возникает современный контекст. Для ребят как для исполнителей важны другие нюансы - они дали этому материалу новую жизнь", - привели в пресс-службе слова режиссера спектакля Евгении Натановой.

В постановке играют студенты третьего курса мастерской заслуженного артиста России Сергея Бызгу. Они же стали авторами аранжировок. В спектакле звучат битбокс, скрипка, рояль, бас-гитара и старинные инструменты.

Спектакль построен как череда автобиографических историй студентов, которые обнажают перед зрителями свои волнения и проблемы. Совершенно разные истории сцеплены между собой песнями Цоя. Перед зрителем предстает "единое полотно о новом молодом поколении", отметили в пресс-службе РГИСИ.

"Спектакль заканчивается песней "Я посадил дерево". Возникает важная для нас мысль про детей и их родителей, про то, как Цой "посадил дерево", и его музыка прорастает в нас, мы - часть этого "дерева". "Дети проходных дворов" - это одна большая творческая акция поколения, его голос", - заключила режиссер постановки. Показы спектакля пройдут также 26 и 27 декабря, следующие запланированы на конец января 2021 года.

Театр на Моховой появился в афише города в ноябре 1962 года, когда состоялся первый студенческий показ спектакля на большой сцене. Слово "Учебный" добавилось в его название позже, чтобы подчеркнуть принадлежность к главному театральному вузу Санкт-Петербурга.

О вузе

Российский государственный институт сценических искусств был основан в 1779 году и является крупнейшим в Европе научно-образовательным центром, готовящим специалистов всех основных театральных профессий. В его состав входят семь факультетов, которые объединяют 18 кафедр, где преподают лучшие практики и теоретики современного театрального искусства, такие как Лев Додин, Валерий Фокин, Эдуард Кочергин, Григорий Козлов, Андрей Могучий и многие другие. Среди выдающихся выпускников института - Аркадий Райкин, Георгий Жженов, Нина Ургант, Зинаида Шарко, Алиса Фрейндлих, Сергей Юрский, Михаил Боярский, Юрий Гальцев, Константин Хабенский, Елизавета Боярская и другие артисты.