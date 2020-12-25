Популяризировать творчество людей с нарушениями слуха в РФ будет совет по культуре при ВОГ

ТАСС, 25 декабря. Популяризацией творчества авторов, имеющих нарушения слуха, займется совет по культуре, созданный при центральном аппарате Всероссийского общества глухих (ВОГ). Об этом сообщил президент организации Станислав Иванов, выступая в столице на открытии выставки произведений глухих и слабослышащих авторов "И творчество, и чудотворчество".

"Мы хотим, чтобы искусство наших художников, скульпторов, фотографов, поэтов и актеров было доступно и известно всем",- сказал Иванов. Он отметил, что в настоящее время очень часто "творчество талантов с нарушениями слуха остается за коммуникационным забором, так же как и большинство людей с нарушениями слуха".

"Для нас сейчас важно создать стратегический совет, объединить все эти организации и начать системную работу по уничтожению барьеров", - заметил президент ВОГ.

В свою очередь и. о. руководителя созданного совета по культуре Юрий Чернуха пояснил, что новый совещательный орган укрепит позиции глухих творцов в диалоге с обществом и собственной организацией. "Творческие организации глухих делегируют в Совет своих представителей, и Совет сможет формулировать консолидированную позицию по всем актуальным вопросам повестки дня", - заметил он. Чернуха пояснил, что с каждой в отдельности организацией коммуницировать достаточно сложно, причем как центральному правлению ВОГ, так и заинтересованным государственным органам. "А вот голос совета по культуре будет громким и точно не останется без ответа", - убежден Чернуха.

О выставке

В рамках экспозиции, которая продлится в московском музее печатной графики в течение трех дней, представлены работы художников из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Саратова. Организаторы экспозиции постарались включить в нее самые разные произведения неслышащих авторов: портреты, пейзажи, натюрморты, картины в стиле фэнтези, а также скульптурные работы.