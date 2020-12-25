В деятельности МХАТа им. Горького выявили серьезные нарушения

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Министерство культуры РФ по итогам проверки выявило серьезные нарушения в деятельности Московского художественного академического театра имени Горького. Материалы проверки направлены в генпрокуратуру, говорится на сайте министерства.

"Проверкой выявлены серьезные нарушения в использовании федерального имущества, расходовании средств на оплату труда, использовании гранта президента Российской Федерации, при выполнении государственного задания, осуществлении государственных закупок, проведении ремонтных работ", - сообщается на сайте.

Уточняется, что комплексная проверка деятельности театра за 2018-2019 годы, январь-июнь 2020 года была завершена в октябре 2020 года. Минкультуры России поручено художественному руководителю театра Эдуарду Боякову устранить нарушения и отчитаться о принятых мерах.

"Материалы проверки театра направлены в Генеральную прокуратуру Российской Федерации на рассмотрение и принятие решения", - добавляют в Минкультуры.

ТАСС запросил комментарий представителей МХАТа им. Горького.

Бояков был назначен художественным руководителем театра в декабре 2018 года. Народная артистка СССР Татьяна Доронина, руководившая театром с 1987 года, тогда заняла должность президента театра.