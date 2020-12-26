В Перми объявили новый конкурс на строительство галереи стоимостью 4,2 млрд рублей

ТАСС, 26 декабря. Власти Пермского края объявили повторный конкурс на строительство нового здания художественной галереи в Перми. Стоимость работ оценена в 4,2 млрд рублей, сообщается на сайте Министерства строительства края.

"Объявлен конкурс на разработку рабочей документации и строительство нового здания Пермской государственной художественной галереи. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 29 января. Начальная (максимальная) цена контракта - 4,231 млрд рублей", - говорится в сообщении.

На предыдущем конкурсе, результаты которого были заблокированы ФАС, стоимость работ оценивалась в 4,123 млрд рублей. Как пояснили власти, цена была пересчитана в соответствии с обновленными индексами на выполнение строительно-монтажных работ. Уточняется, что подрядчик должен будет сдать объект в эксплуатацию в 2023 году - в год 300-летия Перми.

Ранее глава Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что здание галереи, действующее сейчас, позволяет разместить всего 1,5-2% от хранящихся в запасниках произведений. По слова Махонина, регион надеется на федеральную поддержку при строительстве здания художественной галереи.

Новое пятиэтажное здание галереи планируют построить на ул. Советской, 1, оно будет в семь раз больше по площади, чем существующая галерея. "Это позволит организовать новые экспозиции с применением современных технологий. Экспозиции пополнятся новыми разделами: кабинетами графики, нумизматики, стекла и фарфора, редкостей, будут также бронекладовая, советское искусство, русская скульптура, история музея, народное искусство Пермского края", - говорится в сообщении. В новом здании будут библиотека музея, научный архив, хранилище, реставрационные мастерские и образовательный центр, в котором будут проходить мастер-классы по живописи, графике, гончарному делу и другие.

Новое здание галереи включено в перечень приоритетных объектов, реализуемых в рамках проекта "Пермь - 300". В программу подготовки юбилея вошли более 100 объектов.