МХАТ им. Горького направил в Минкультуры план действий по устранению нарушений

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Московский художественный академический театр имени Горького разработал и представил в Минкультуры план действий по устранению либо отклонению нарушений, о которых заявило ведомство после комплексной проверки деятельности театра. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе театра.

"Идет текущая работа по результатам проверки театра КРУ (контрольно-ревизионным управлением Минкультуры - прим. ТАСС). Она ведется совместно с министерством культуры и имеет определенную процедуру - после акта проверки театром формируется план действий по устранению либо отклонению замечаний. Он уже направлен в Минкультуры", - сказали в театре.

Собеседник агентства назвал рабочей ситуацию с проверкой деятельности театра, по итогам которой были выявлены серьезные нарушения, а материалы направлены в Генпрокуратуру.

"Так и должно быть - это существующая практика, мы бюджетное учреждение. По итогам всего комплекса мер проверки сейчас работа не закончена, будет сформирован итоговый документ, который можно будет комментировать и реагировать на него в публичном пространстве. И как-либо по-другому квалифицировать ситуацию вокруг проверки, кроме как рабочая, преждевременно", - сказали в театре, добавив, что сейчас идет рутинная работа - предоставление всего необходимого нормативно-правового массива данных проверяющим органам.

В пятницу Министерство культуры РФ сообщило, что по итогам проверки были выявлены серьезные нарушения в деятельности МХАТ имени Горького. Материалы проверки направлены в Генпрокуратуру. В частности, выявлены серьезные нарушения в использовании федерального имущества, расходовании средств на оплату труда, использовании гранта президента РФ, выполнении государственного задания, осуществлении государственных закупок, проведении ремонтных работ.

На сайте министерства уточняется, что комплексная проверка деятельности театра с 2018 года по июнь 2020 года была завершена в октябре. Минкультуры поручило художественному руководителю театра Эдуарду Боякову устранить нарушения и отчитаться о принятых мерах. Бояков был назначен художественным руководителем театра в декабре 2018 года.