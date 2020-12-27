Новосибирский драмтеатр отправится на гастроли в Финляндию

НОВОСИБИРСК, 27 декабря. /ТАСС/. Труппа новосибирского театра "Старый дом", вошедшая в Книгу рекордов Новосибирской области как самый гастролирующий коллектив, в 2021 году посетит арт-площадку Финляндии со спектаклем "Пер Гюнт", ранее попавшем в список лучших спектаклей России по версии фестиваля "Золотая маска". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"В сентябре "Старый дом" планирует отправиться в Финляндию. Приглашение на зарубежные гастроли новосибирский театр получил еще в прошлом году, однако в связи с известным обстоятельствами поездка была перенесена ровно на год. Артисты театра "Старый дом" трижды сыграют легендарный спектакль "Пер Гюнт" в постановке в финском [городе] Эспоо", - сказали в пресс-службе.

В Финляндии труппа "Старого дома" покажет одну из своих наиболее успешных постановок - пьесу "Пер Гюнт" итальянского режиссера Антонио Лателлы, вошедшую в 2014 году в список лучших спектаклей России по версии фестиваля "Золотая маска". Запланировано сразу несколько показов спектакля на международной площадке городского театра "Эспоо", расположенного в 10 км от центра Хельсинки. Во время спектакля актеры часто общаются с аудиторией, что помогает зрителям лучше понять персонажа Пер Гюнта и по-другому взглянуть на классическую пьесу норвежского драматурга Генрика Ибсена. В "Старом доме" добавили, что инициатором приглашения выступил художественный руководитель Международного театра Финляндии Эрик Содерблом.

Написанный в 1867 году "Пер Гюнт" - одно из самых популярных произведений Ибсена. В нем главный герой - норвежский крестьянин - в поисках своего места в жизни покидает родные края и отправляется в странствия по свету, однако в финале понимает, что по-настоящему может быть самим собой только в своей деревне рядом с любимой женщиной. Многоплановость композиции, а также смесь реалистических и фантастических элементов придают произведению художественный объем, но в то же время делают его очень сложным для постановки на драматической сцене.

Театр "Старый дом" был создан в 1933 году, в его репертуаре на сегодняшний день как классические, так и ультрасовременные постановки. Театр побывал во многих городах России, гастролировал по Германии, Польше, Украине, Швеции, Японии, Молдавии, попал в Книгу рекордов области как "Самый гастролирующий коллектив Новосибирска". Кроме гастролей в Финляндии, в марте 2021 года "Старый дом" представит в Москве спектакль "Идиот" по роману Федора Достоевского, который показан в рамках конкурсной программы фестиваля "Золотая маска".