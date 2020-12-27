Умер художник-сценограф театра "Сатирикон" Борис Валуев

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Художник-сценограф московского театра "Сатирикон" имени Аркадия Райкина Борис Валуев умер в воскресенье на 74 году жизни. Об этом сообщается на сайте театра.

"Страшная утрата потрясла наш театр. Умер Борис Леонидович Валуев, замечательный художник-сценограф, создавший более 20 спектаклей "Сатирикона" и определявший своим художественным стилем, своим кропотливейшим и добросовестным способом работы, своим высочайшим вкусом и профессионализмом уровень культуры и лицо нашего театра", - говорится в сообщении.

Руководитель театра актер Константин Райкин выразил соболезнования жене, родным и близким художника, а также отметил, что Валуев был его соратником и другом в работе.