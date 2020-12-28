Театр на Малой Бронной начинает предпремьерные показы спектакля "Бэтмен против Брежнева"

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Московский театр на Малой Бронной под руководством Константина Богомолова в понедельник начинает серию предпремьерных показов спектакля "Бэтмен против Брежнева", автором сценария и режиссером которого стала Саша Денисова, сообщила ТАСС пресс-атташе театра Мария Малкина.

"Саша Денисова - известный драматург, прозаик, сценарист и режиссер. Ее новый спектакль - это фантазия о том, что делал бы Бэтмен в СССР, в эпоху застоя, будь он советским гражданином. Рассказчиком этой истории станет маленькая девочка, дочь Бэтмена, а соткана она из всего знакомого нам советского - быта, кино, песен, судеб", - сказала Малкина.

Спектакль Саши Денисовой

По сценарию, у скромного писателя Анатолия Дудочкина обычная жизнь, как у миллионов советских граждан: жена, дочь, теща, унылая работа, дефицит, очереди. "Он терпит наезды тещи. Ходит на работу в многотиражку Готэма и пишет статьи о том, как соцсоревнование вызывает отклик у миллионов советских людей. Ходит отмечаться на подписку Лескова. Стоит в очереди за болгарским перцем. Не знает, как добыть жене французские духи", - обозначила содержание своей постановки Саша Денисова.

"Как и герои советских фильмов в исполнении Смоктуновского, Басилашвили, Даля, Янковского - мужчины достойные, талантливые, но раздавленные эпохой, ее воздухом, молчанием, безысходностью, советский Бэтмен тоже раздираем внутренним конфликтом. Закрыть глаза и жить, как все? Дружить с полезными людьми, по блату добывать курсовку в санаторий или рвануть и сразиться с силами зла - генсеком и политбюро, которые, похоже, отравили атмосферу Готэма и не собираются уходить? Комикс как символ тлетворной культуры Запада становится зазеркальем, где генсек превращается в Человека-пингвина, телеведущая программы "Время" - в Женщину-кошку, а осведомитель КГБ - в Джокера", - прокомментировала автор спектакля.

В постановочную группу также вошли сценограф Леша Лобанов, художник по костюмам Саша Агеева, хореограф Константин Челкаев, композитор Владимир Горлинский. "Исполнителями ролей выступают Сергей Епишев, Дмитрий Куличков, Ольга Лапшина, Александр Семчев, Мария Шумакова, Лина Миримская, Александра Виноградова, Лина Веселкина, Александр Терешко, Андрей Субботин, Сергей Кизас, Дмитрий Варшавский, Александр Никулин, Владимир Яворский, Владимир Храбров", - перечислила пресс-атташе.

По ее словам, предпремьерные показы пройдут 28 декабря, 13, 20, 29 января во "Дворце на Яузе", который предоставлен Театру на Бронной на время ремонта его исторического здания. Там же состоится премьера, объявленная на 31 января.