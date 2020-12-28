Японский анимационный фильм установил рекорд по сборам за всю историю страны

ТОКИО, 28 декабря. /ТАСС/. Доходы от проката японского полнометражного анимационного фильма "Клинок, рассекающий демонов. Бесконечный поезд" вышли внутри страны на самый высокий уровень за всю национальную историю. По состоянию на понедельник они составили с начала показа 16 октября почти 32,5 млрд иен (около $313 млн). Об этом объявили в понедельник прокатчики ленты - компании Toho и Aniplex.

По доходам этот фильм превысил предыдущий рекорд, установленный анимационным фильмом "Унесенные призраками" Хаяо Миядзаки. В 2001 году он собрал 31,7 млрд иен.

В сюжет фильма "Клинок, рассекающий демонов. Бесконечный поезд" заложена история о юноше, который в начале XX века сражается с демонами, убившими всю его семью. Его любимая сестра сама была обращена в дьявола, однако парень пытается ее спасти и вновь вернуть в облик человека. При этом он ведет войну на истребление демонов, используя доставшийся ему волшебный клинок.

Оригинальный комикс-манга, на основе которого был снят вначале анимационный сериал, а теперь и полнометражный фильм, к настоящему моменту разошелся тиражом более чем в 100 млн копий.