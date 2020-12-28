Мультипликаторы рассказали о премьерах в 2021 году

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Полнометражный мультфильм "Гензель и Гретель", экранизация по мотивам поэмы Александра Пушкина "Руслан и Людмила", третий сезон сериала "Сказочный патруль", а также новые проекты от создателей "Смешариков" ожидают зрителей в 2021 году. Об этом ТАСС рассказали представители крупных российских анимационный студий.

"Анимационная студия Wizart готовится к релизу сразу нескольких ТВ- и полнометражных проектов для всей семьи. Премьерой весны 2021 года станет "Гензель и Гретель" - новая и ни на что не похожая комедийно-приключенческая версия сказки братьев Гримм. Также в 2021 году в кинотеатральный прокат выйдет "Руслан и Людмила" - экранизация по мотивам поэмы Пушкина. Мультфильм расскажет о двух любящих сердцах, которые никак не могут воссоединиться", - рассказали ТАСС в пресс-службе студии Wizart.

В наступающем году студия также представит комедийный сериал "Огнеботы Тина" о приключениях необычной команды роботов-пожарных, который неоднократно был представлен на международных анимационных рынках в 2020 году.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе студии "Паровоз", ее мультипликаторы продолжат работу над уже запущенными проектами. В частности, публику ожидает третий сезон мультсериала "Лео и Тиг" о приключениях леопарда и тигренка и спин-офф этого мультфильма "Лео и Тиг: Волшебные песни". В новом году "Паровоз" запустит в производство третий сезон мультсериала "Сказочный патруль" и его спин-офф в формате клипов по три с половиной минуты. Кроме того, совместно с медиахолдингом "Цифровое телевидение" будет завершена работа над первым полнометражным мультфильмом "Кощей", рассчитанным на семейную аудиторию.

По словам управляющего директора группы компаний "Рики" Марка Завадского, студия не только продолжит работу над анимационными сериалами "Смешарики", "Малышарики", "Фиксики", "Тима и Тома", но и представит новые проекты. Среди них - комедийный мультфильм "ДиноСити", действие которого происходит в городе динозавров, "Бодо Бородо" - о необычном бородатом учителе и "Клуб "Вопросики". "Также наша группа компаний продолжит работу над полнометражными фильмами "Финник" и "Плюшевый бум", которые сейчас находятся на финальной стадии производства, но их судьба будет во многом зависеть от состояния кинопроката в будущем сезоне", - заключил он.