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Путин поручил сохранить поддержку кино в 2021 году не ниже уровня 2019 года

Кабмин также должен представить предложения об оказании государственной поддержки в 2021 и 2022 годах российским организациям кинематографии, осуществляющим на постоянной основе показ национальных фильмов в России

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Президент Владимир Путин поручил правительству России рассмотреть вопрос о выделении в 2021 году финансовой поддержки кинематографу в объеме не ниже уровня 2019 года. Такой пункт содержится в опубликованном в понедельник на сайте Кремля перечне поручений по дополнительной поддержке организаций культуры в 2021 и 2022 годах.

"Рассмотреть вопрос о выделении бюджетных ассигнований из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации в 2021 году основного мероприятия "Сохранение и развитие кинематографии" государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры" на уровне не ниже уровня 2019 года", - говорится в перечне поручений правительству.

Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 30 января 2021 года.

Кабмин также должен представить предложения об оказании государственной поддержки в 2021 и 2022 годах российским организациям кинематографии, осуществляющим на постоянной основе показ национальных фильмов в РФ. Это планируется сделать для того, чтобы смягчить последствия ограничений, связанных с распространением коронавируса. Доклад необходимо представить до 25 марта 2021 года.

В октябре Путин, выступая на заседании Совета по культуре и искусству, предложил в условиях пандемии поддерживать преимущественно те предприятия кинопроката, которые показывают российские фильмы.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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