Путин поручил кабмину обеспечить закупку художественной литературы для библиотек

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Российские библиотеки должны быть подключены к интернету в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика РФ". Правительство должно обеспечить для них закупку классической и современной литературы, энциклопедий и других изданий. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин.

Как говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном в понедельник на сайте Кремля, правительству надлежит "обеспечить включение расположенных на территории РФ общедоступных библиотек и библиотек образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования и высшего образования, в перечень социально значимых объектов, которым обеспечивается широкополосный доступ к <...> сети Интернет в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Ответственным за выполнение назначен премьер-министр Михаил Мишустин, срок исполнения - 30 марта 2021 года.

Кабинет министров также должен до этого срока "обеспечить в 2021 году в пределах бюджетных ассигнований, предусматриваемых главным распорядителям средств федерального бюджета, закупки для фондов универсальных научных библиотек субъектов РФ и общедоступных библиотек муниципальных образований произведений классической и современной российской художественной литературы, энциклопедий, словарей и справочников по различным видам деятельности, рецензируемых биографических и научно-популярных изданий, выпущенных в 2019-2021 годах российскими издательствами".

До 31 мая 2021 года правительству необходимо "принять меры, обеспечивающие признание на период с 2021 по 2022 год организаций книжной торговли, специализирующихся на реализации книжной продукции для детей и юношества, учебной, просветительской и справочной литературы и являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в качестве социальных предприятий".

Эти поручения утверждены для принятия дополнительных мер государственной поддержки организаций, осуществляющих в 2021 и 2022 годах отдельные виды культурной деятельности в РФ.