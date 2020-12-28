"Союзмультфильм" 18 января подведет итоги конкурса озвучки нового персонажа "Ну, погоди!"

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Свыше 1 тыс. конкурсных заявок на озвучку нового персонажа в перезапуске мультсериала "Ну, погоди!" поступило на "Союзмультфильм", победителя объявят 18 января. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба студии.

"Шестнадцатого декабря киностудия "Союзмультфильм" завершила прием работ на всероссийский кастинг по озвучиванию персонажа в перезапуске мультсериала "Ну, погоди!". Всего на конкурс поступило более 1 тыс. видео, которые были размещены пользователями в Instagram и "ВКонтакте" с хэштегом #ХочувНуПогоди", - рассказали в пресс-службе.

Изначально победителя планировалось назвать 31 декабря, но продюсеры приняли решение перенести подведение итогов на 18 января, чтобы более детально рассмотреть все заявки. Участникам кастинга предложили озвучить второстепенного персонажа - Котенка, который появится в первом цикле эпизодов мультсериала.

"Союзмультфильм" начал работать над новым циклом мультфильмов "Ну, погоди!" в 2020 году. Сериал создается в партнерстве с курортом "Роза Хутор". Ожидается, что первый сезон будет состоять из 52 серий, студия уже представила образы главных героев - Волка и Зайца, которых озвучат Гарик Харламов и Дмитрий Хрусталев, а также трех новых персонажей, будущих талисманов горного курорта. Ими стали Барсук Тим, Ежик Шу и Косуля Уля. Мультфильм сделают не прямым продолжением классической версии, а актуальным прочтением истории с сохранением традиционного бездиалогового жанра гэговой комедии.