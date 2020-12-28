Мистический сериал "Топи" по сценарию Дмитрия Глуховского выйдет 28 января

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Премьера мистического сериала "Топи" по сценарию писателя Дмитрия Глуховского о пятерых москвичах, которые отправляются в чудотворный монастырь в полузаброшенной деревне, запланирована на 28 января. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба онлайн-кинотеатра "Кинопоиск HD".

"Это история о пятерых москвичах, которые сбегают в чудотворный монастырь от своих проблем, но в итоге оказываются с ними один на один. В сериале "Топи" семь серий по 50 минут. Первые эпизоды выйдут 28 января эксклюзивно на "Кинопоиске HD", - рассказали в пресс-службе.

Главные роли в картине исполняют Иван Янковский, Екатерина Шпица, Максим Суханов и другие. По сюжету герои отправляются в монастырь в деревне Топи, чтобы отыскать там помощь и ответы на свои вопросы. Каждый из них переживает свою драму - несчастную любовь, потерю близкого человека, неизлечимую болезнь.

Автором сценария выступил Глуховский, режиссером стал Владимир Мирзоев. " Топи" - для меня очень личная история. Персонажи, которых вы там встретите - это не архетипические сказочные герои, это доведенные до гротеска люди, которыми я был окружен в детстве, когда жил в деревне. " Топи" - о том, какой ценой люди моего поколения, которые никогда не сталкивались в жизни с настоящими испытаниями, готовы выкупать свою жизнь и свободу", - сказал Глуховский, слова которого процитировали в пресс-службе.