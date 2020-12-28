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Пандемия COVID-19

Алису Фрейндлих госпитализировали с коронавирусом

Она находится в клинической больнице №122 имени Соколова в Санкт-Петербурге
Алиса Фрейндлих Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Алиса Фрейндлих
© Сергей Бобылев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Народную артистку СССР Алису Фрейндлих госпитализировали в клиническую больницу №122 имени Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге, она заразилась коронавирусом, сообщили в понедельник ТАСС в медучреждении.

"Да, лежит [в больнице] и дочь ее тоже. В обычной палате", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что женщины заразились коронавирусом.

 В Большом драматическом театре имени Г. А. Товстоногова уточнили, что Фрейндлих находится в реанимации, ее состояние стабильное. 

Теги
РоссияФрейндлих, Алиса БруновнаПандемия COVID-19
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