Алису Фрейндлих госпитализировали с коронавирусом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Народную артистку СССР Алису Фрейндлих госпитализировали в клиническую больницу №122 имени Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге, она заразилась коронавирусом, сообщили в понедельник ТАСС в медучреждении.

"Да, лежит [в больнице] и дочь ее тоже. В обычной палате", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что женщины заразились коронавирусом.

В Большом драматическом театре имени Г. А. Товстоногова уточнили, что Фрейндлих находится в реанимации, ее состояние стабильное.