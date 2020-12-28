Фильм Клима Шипенко о последних днях жизни Есенина может выйти в конце 2021 года

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Режиссер Клим Шипенко приступил к съемкам картины под рабочим названием "Декабрь" о последних днях жизни поэта Сергея Есенина. Главную роль в проекте исполнит Александр Петров, сообщает пресс-служба видеосервиса Start.

"После фильма "Текст" мы с Сашей Петровым хотели продолжить наш творческий тандем. У меня был уже написан сценарий "Декабря", и я подумал, что он обладает чувством, которое я ищу в актере на главную роль. После проб стало понятно, что сильных конкурентов у Саши нет. Важно отметить, что в нашем фильме речь идет о последних днях жизни поэта. Актер должен будет воплотить на экране драму и ощущение приближающейся смерти, внутреннюю боль поэта. Петров бесспорно обладает особым талантом, в нем присутствует нужная органика, темперамент и необходимый жизненный опыт. Надеюсь, вместе у нас получится справиться с этим рискованным материалом", - сказал Шипенко, которого процитировали в пресс-службе.

Фильм создается студией Yellow, Black and White, видеосервисом Start при поддержке Фонда кино и фонда "Кинопрайм". Роли в картине также исполнят Александр Самойленко, Кристина Асмус, Сергей Гилев, Владимир Вдовиченков и другие артисты.

По сюжету на границу СССР из Германии пребывает танцовщица Айседора Дункан, которая готовит побег Сергея Есенина. Он едет из Москвы в Ленинград, но на его пути возникает множество преград. Съемки фильма пройдут в Москве и Санкт-Петербурге, специально для картины построены масштабные декорации. Премьера картины запланирована на конец 2021-начало 2022 года.