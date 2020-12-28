Минкультуры выберет нового главу Росгосцирка в феврале

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Министерство культуры РФ выберет нового генерального директора Росгосцирка на конкурсной основе в феврале 2021 года. Об этом сообщается в понедельник на сайте ведомства.

"Минкультуры России объявляет конкурс на замещение должности генерального директора федерального казенного предприятия "Российская государственная цирковая компания. <...> Конкурс состоится в 10:00 18.02.2021", - говорится в сообщении.

Прием заявок будет открыт с 11 по 29 января 2021 года. У соискателя должно быть высшее образование и опыт работы в сфере деятельности предприятия, а также опыт работы на руководящей должности не менее одного года. Помимо стандартного набора документов ему необходимо предоставить автобиографию и программу деятельности Росгосцирка на период с 2021 по 2025 годы.

На первом этапе конкурса соискателям будут предложены тестовые испытания. "В случае получения участником конкурса неудовлетворительного результата (более 25% неправильных ответов) по результатам тестовых испытаний претендент к участию во втором этапе конкурса не допускается", - указано в правилах. На втором этапе конкурсная комиссия и эксперты изучат представленные претендентами программы деятельности предприятия и определят победителя.

"С победителем конкурса Министерство культуры Российской Федерации в месячный срок со дня определения победителя конкурса заключает трудовой договор на срок не более пяти лет", - сообщили в ведомстве.

Владимир Шемякин 15 декабря покинул пост генерального директора Росгосцирка по собственному желанию. Временно исполнять обязанности руководителя учреждения был назначен Сергей Беляков, занимавший должность советника главы Росгосцирка.