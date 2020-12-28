{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минкультуры выберет нового главу Росгосцирка в феврале

Прием заявок на конкурс на замещение должности будет открыт с 11 по 29 января

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Министерство культуры РФ выберет нового генерального директора Росгосцирка на конкурсной основе в феврале 2021 года. Об этом сообщается в понедельник на сайте ведомства.

"Минкультуры России объявляет конкурс на замещение должности генерального директора федерального казенного предприятия "Российская государственная цирковая компания. <...> Конкурс состоится в 10:00 18.02.2021", - говорится в сообщении.

Прием заявок будет открыт с 11 по 29 января 2021 года. У соискателя должно быть высшее образование и опыт работы в сфере деятельности предприятия, а также опыт работы на руководящей должности не менее одного года. Помимо стандартного набора документов ему необходимо предоставить автобиографию и программу деятельности Росгосцирка на период с 2021 по 2025 годы.

На первом этапе конкурса соискателям будут предложены тестовые испытания. "В случае получения участником конкурса неудовлетворительного результата (более 25% неправильных ответов) по результатам тестовых испытаний претендент к участию во втором этапе конкурса не допускается", - указано в правилах. На втором этапе конкурсная комиссия и эксперты изучат представленные претендентами программы деятельности предприятия и определят победителя.

"С победителем конкурса Министерство культуры Российской Федерации в месячный срок со дня определения победителя конкурса заключает трудовой договор на срок не более пяти лет", - сообщили в ведомстве.

Владимир Шемякин 15 декабря покинул пост генерального директора Росгосцирка по собственному желанию. Временно исполнять обязанности руководителя учреждения был назначен Сергей Беляков, занимавший должность советника главы Росгосцирка.

Теги
Россия
Книга Стивена Кинга "Институт" стала самой популярной в Instagram
Рейтинг "Литрес" также возглавили "45 татуировок личности" Максима Батырева и "The One. Единственный" Джона Маррса
Читать полностью