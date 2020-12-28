Книга Стивена Кинга "Институт" стала самой популярной в Instagram

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Книжный сервис "Литрес" и платформа для аналитики социальных медиа YouScan определили самые популярные книги, которыми чаще всего делились российские пользователи Instagram, на первом месте оказался "Институт" Стивена Кинга. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе сервиса.

Институт, который похищает детей и дарит им новые кеды.

Институт, который похищает детей и дарит им новые кеды. Отрывок из романа Стивена Кинга

Во время исследования было изучено около 10 тыс. упоминаний книжных новинок 2020 года.

"Лидером рейтинга стал мистический триллер "Институт" американского писателя Стивена Кинга - фотографиями и рецензиями на эту книгу чаще остальных делились пользователи в своих профилях. Интересно, что многие из них читали Кинга на языке оригинала", - отметили авторы исследования.

На втором месте - "45 татуировок личности" Максима Батырева, на третьем месте - бестселлер "The One. Единственный" Джона Маррса. В рейтинг самых популярных книг также попала работа матери американского изобретателя и предпринимателя Илона Маска - Мэй Маск и ее работа "Женщина, у которой есть план: правила счастливой жизни". Замыкает пятерку исторический детектив Бориса Акунина о приключениях Масахиро Сибата - "Просто Маса".