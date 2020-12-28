Вячеслав Тельнов покинул пост главы Фонда кино

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Исполнительный директор Фонда кино Вячеслав Тельнов покинул свой пост. Об этом он сообщил в понедельник ТАСС.

"Я ушел с поста главы Фонда кино по собственному желанию", - сказал он, отказавшись от дальнейших комментариев.

Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова отметила в интервью ТАСС, что Фонд кино ждут кадровые перестановки, однако они произойдут после решения основных задач, связанных с распределением выделенных на кинематографическую отрасль средств.

Правительство РФ в ноябре распорядилось выделить из резервного фонда 4,2 млрд рублей на поддержку кинематографической отрасли. Минкультуры сообщило, что поддержка правительства будет распределена через Фонд кино более чем 500 организациям. Часть средств, выделенных правительством из резервного фонда для поддержи отечественной киноиндустрии, в первую очередь получат кинотеатры и кинотеатральные сети. Предлагаемые меры, уточнили в министерстве, позволят компенсировать часть долговых обязательств, а также часть недополученных доходов на фоне падения объема национального рынка кинопроката.

Тельнов стал исполнительным директором Фонда кино в 2018 году. Фонд был создан в январе 1995 года постановлением правительства РФ. Основными целями фонда являются поддержка отечественной кинематографии, повышение ее конкурентоспособности, обеспечение условий для создания качественных фильмов, соответствующих национальным интересам, популяризация национальных кинофильмов в Российской Федерации и за рубежом.