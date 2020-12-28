МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Федора Соснова на пост врио главы Фонда кино. Соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Возложить временное исполнение обязанностей исполнительного директора Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии на заместителя исполнительного директора этого фонда Соснова Федора Геннадьевича", - говорится в документе.

Другим распоряжением Мишустин освободил от должности главы Фонда кино Вячеслава Тельнова, который возглавлял организацию с 2018 года.

Федор Соснов работает в Фонде кино около семи лет, ранее занимал должность директора аналитического департамента. Он отвечал за развитие Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах, оператором которой выступает Фонд кино. После назначения Тельнова главой Фонда стал его заместителем.

Фонд кино был создан в январе 1995 года постановлением правительства РФ. Основными целями организации являются поддержка отечественной кинематографии, повышение ее конкурентоспособности, обеспечение условий для создания качественных фильмов, соответствующих национальным интересам, популяризация национальных кинофильмов в Российской Федерации и за рубежом.