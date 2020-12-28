Русский музей завершил реставрацию парадных залов Михайловского замка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Реставраторы Государственного Русского музея восстановили интерьеры парадных залов Михайловского (Инженерного) замка, которые ранее не были доступны посетителям, поскольку эта часть здания была занята военно-морской библиотекой. Об этом рассказал генеральный директор Русского музея Владимир Гусев в видеообращении по итогам года, которое размещено в понедельник на Youtube-канале Русского музея.

"Самое главное событие. Это то, что многие поколения и те, кто видят нашу программу, никогда не видел. Это завершенная реставрация залов Михайловского замка. Мы исполнили поручение президента Российской Федерации - благодаря этому поручению была профинансирована реставрация парадных помещений, которые освободила Военно-морская библиотека Министерства обороны. Мы откроем для посетителей отреставрированные залы Михайловского замка - Воскресенский зал, Тронный, Галерею Арабесок, и апартаменты - камер-фрейлины Протасовой, и обер-гофмаршала Нарышкина, обер-шталмейстера Кутайсова", - рассказал Гусев.

В видеоролике показаны фрагменты восстановленных интерьеров и кадры реставрации. "Великолепные залы, я снова не верю своим глазам, что это те самые залы, в которые мы вошли 25 лет тому назад. Они были в очень плохом состоянии. Это была замечательная библиотека, но это было невозможно реставрировать, потому что все было забито книгами, уникальными книгами", - отметил Гусев.

По его словам, все основные работы в этих залах уже выполнены, но официального открытия еще не было из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Всего в этих залах отреставрировали около 5 тыс. произведений.

Гусев также сообщил, что завершается реставрация крупноформатных картин, которые вернутся в парадные залы спустя почти два века. Это полотна Джона Аткинсона и Григория Угрюмова с изображением значимых событий русской истории. Они создавались для Михайловского замка по заказу Павла I, но были сняты со стен после переоборудования помещений для ведомственных учреждений еще в XIX веке. Две из них долгие годы хранились в запасниках Третьяковской галереи, теперь по договоренности руководства музеев они будут переданы на длительное хранение Русскому музею для размещения на историческом месте.

Михайловский замок был построен в конце XVIII века в центре Санкт-Петербурга рядом с Летним садом для императора Павла I, который сам создавал эскизы его планировки. Этот дворец был императорской резиденцией лишь в течение 40 дней - его создатель был убит в нем в марте 1801 года. После этого парадные покои замка приспособили для разных ведомственных учреждений, на протяжении двух веков в нем располагались военно-учебные заведения. В апреле 2018 года фонды Центральной военно-морской библиотеки были полностью переведены из Михайловского замка в новое здание на Васильевском острове, что позволило Русскому музею, в ведении которого замок находится с 1991 года, начать реставрацию этих залов.