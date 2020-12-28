Путин присвоил Сергею Векслеру звание заслуженного артиста России

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин присвоил актеру Московского театра на Таганке Сергею Векслеру почетное звание "Заслуженный артист Российской Федерации". Соответствующий указ главы государства опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

"За самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в борьбе с коронавирусной инфекцией", орденом Пирогова награждена академик Российской академии наук (РАН) Елена Голухова. За большой вклад в организацию работы по предупреждению распространения коронавируса такого же ордена удостоен замглавы Минздрава РФ Евгений Камкин, еще ряд чиновников и сотрудников компаний награждены медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу орден Почета будет вручен послам России в Сирии и Узбекистане Александру Ефимову и Владимиру Тюрденеву, а орден Дружбы - послу в Турции Алексею Ерхову.

Госнаград удостоены вице-президенты Российской академии наук Алексей Хохлов и Ирина Донник, а также заместитель президента РАН Владимир Иванов.

За заслуги "в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу" орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени награжден проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров, являющийся также генеральным директором АНО "Россия - страна возможностей".