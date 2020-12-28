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Премьера сериал Петра Тодоровского "Полет" состоится на ТНТ

"Полет" завоевал главный приз международного кинофестиваля Serial Killer, который прошел осенью в Брно

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Сериал "Полет" Петра Тодоровского с Михаилом Ефремовым в главной роли представят на телеканале ТНТ в будущем году. Об этом рассказали в пресс-службе вещателя.

"Первой киносериальной премьерой ТНТ в 2021 году станет "Полет" - психологическая драма Петра Тодоровского-младшего, который выступил и сценаристом, и режиссером проекта. Это история о том, как один неслучившийся полет кардинально изменил жизни нескольких человек", - сказали в пресс-службе.

В главных ролях задействованы актеры Михаил и Никита Ефремовы, Оксана Акиньшина. В проекте снялись Александр Робак, Тимофей Трибунцев, Сергей Чонишвили и другие.

Режиссер и автор сценария Петр Тодоровский отмечает, что "Полет" - это "история о демонах", которые живут внутри нас. "Они определяют нашу жизнь, а когда мы пытаемся с ними бороться, порой становится только хуже. Наши герои бегут от своей судьбы, но цена этого побега слишком высока", - цитирует пресс-служба Тодоровского.

"Полет" завоевал главный приз международного кинофестиваля Serial Killer, который прошел осенью в Брно.

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