В сети состоится премьера интерактивного фильма Бекмамбетова "Игрок"

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Премьера фильма "Игрок" продюсера Тимура Бекмамбетова в формате скринлайф состоится во вторник на специальной интерактивной платформе, сообщили в пресс-службе проекта.

"29 декабря выходит комедия про карты, деньги и Новый год "Игрок" от создателей "Елок" с героями полюбившейся российским зрителям кинофраншизы", - рассказали в пресс-службе. Как ранее сообщил ТАСС один из авторов идеи и продюсер проекта Бекмамбетов, фильм снят в формате скринлайф, в него заложены разные игровые механики, что позволит зрителям принимать решения по ходу действия.

Роли в новогодней комедии исполнили Гоша Куценко, который стал одним из соавторов идеи и продюсером проекта, Мария Шукшина, Александр Робак, Глеб Калюжный и ведущий шоу "Орел и решка" Коля Серга. Фильм будет бесплатно доступен на платформе в течение всех новогодних праздников.

"Под Новый год мы ищем ответ на извечный русский вопрос: как стать счастливым и где взять много денег? Мне кажется, мы сняли очень веселый и очень честный ответ на этот вопрос. Мы исследуем все радости и неудачи русского человека в погоне за легкими деньгами и показываем, чему самому главному нас может научить уходящий 2020 год", - поделился Куценко, чьи слова привели в пресс-службе.