Мариинский театр покажет премьеру балета "Бык на крыше"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Балет "Бык на крыше" станет в воскресенье последней предновогодней премьерой Мариинского театра. Эту работу на музыку Дариюса Мийо представит на сцене Концертного зала Мариинки хореограф Владимир Варнава.

Представление под общим названием "Неистовые танцы" начнется с балета "Глина", поставленного Варнавой в 2015 году в рамках Творческой мастерской молодых хореографов. Программу дополнят "Четыре песни Дон Кихота" Жака Ибера в исполнении Михаила Петренко.

"Я хочу найти интересное взаимодействие музыки и танца. В сочинении Мийо есть удивительное сочетание сложного и понятного, академической музыки и народной. С этим произведением я познакомился пять лет назад, когда работал над балетом "Глина" на музыку "Сотворения мира" Мийо. Там речь шла о зарождении жизни. В "Быке на крыше", наоборот, я показываю то, что после жизни. Это два самостоятельных балета, но для меня они воспринимаются одним целым", - рассказал журналистам Владимир Варнава. Художником-постановщиком новой работы выступила его постоянный соавтор Галя Солодовникова.

32-летний танцовщик и хореограф Владимир Варнава - лауреат театральных премий "Золотая маска" и "Арлекин", победитель конкурса молодых хореографов международного фестиваля современной хореографии "Context. Диана Вишнева" (Москва, 2013). "Бык на крыше" - третий его балет на сцене Мариинского, где ранее он поставил спектакли "Ярославна. Затмение" на музыку Бориса Тищенко (2017) и "Дафнис и Хлои" Мориса Равеля (2019). Он также поставил для солистов петербургских театров ряд миниатюр, в том числе "Начало" для премьера Мариинского театра Игоря Колба, а для примы Большого театра России Светланы Захаровой - номер "Плюс. Минус. Ноль" на музыку Арво Пярта.