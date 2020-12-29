В "Медиалогии" рассказали о самых упоминаемых в соцсетях фильмах перед Новым годом

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Российские пользователи соцсетей в преддверии новогодних праздников чаще всего вспоминают фильм "Ирония судьбы, или С легким паром". Об этом корреспонденту ТАСС во вторник сообщили в компании "Медиалогия".

Согласно представленным данным с 1 по 27 декабря, "Иронию судьбы, или С легким паром" пользователи соцсетей, в том числе Twitter, ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram, Youtube, Telegram, TikTok, форумов и блогов в русскоязычном сегменте, упоминали 50,2 тыс. раз. На втором месте оказалась американская комедия "Один дома" (48,8 тыс.), а замыкает тройку - "Гринч" (30,2 тыс.)

В этом году "Ирония судьбы" Эльдара Рязанова (1927-2015) отмечает 45-летие. Вечером 31 декабря традиционную новогоднюю трагикомедию покажет Первый канал, а 30 декабря в честь юбилея на Первом будет показан документальный фильм "Ирония судьбы. С любимыми не расставайтесь". В нем приняли участие Александр Ширвиндт, Барбара Брыльска, Ольга Науменко и другие. Зрители узнают из архивного интервью Рязанова секрет популярности ленты. Оказывается, в период съемок Рязанов сам был сильно влюблен и все, что чувствовал, вложил в картину. Кроме того, зрители узнают и о работе над сиквелом "Иронии судьбы" от главных героев - Сергея Безрукова и Константина Хабенского, актрисы Инги Оболдиной.