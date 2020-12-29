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Любимова заявила, что "скамейки запасных" нет ни в театре, ни в музейном пространстве

"Это понимают как профессионалы, так и многие зрители нередко высказывают свои опасения", - отметила министр культуры

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Музейная и театральная отрасли испытывают нехватку кадров среди молодых руководителей, которые в будущем могли бы стать преемниками нынешних. Об этом сообщила в интервью российским информагентствам министр культуры РФ Ольга Любимова.

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"Мы прекрасно понимаем, что это [проблема нехватки профессиональных руководящих кадров] одна из главных проблем в современном театре. Это понимают как профессионалы, так и многие зрители нередко высказывают свои опасения", - сказала Любимова.

Самое страшное, добавила она, "когда мы резко теряем дорогих нам мэтров, которые годами руководят учреждениями". "Остается выжженное поле, мы не знаем, что делать дальше. И честно могу вам сказать, нет скамейки запасных ни в театре, ни в музейном пространстве. Мы понимаем, что яркая, профессиональная молодежь в спину, к сожалению, не дышит", - сказала министр культуры.

Примеры подготовки преемников

В то же время есть ряд удачных примеров заблаговременной подготовки преемников, продолжила Любимова. "Один из них - РАМТ (Российский академический молодежный театр - прим. ТАСС), который готовится отмечать столетие. Алексей Бородин аккуратно, так нежно, заботливо передает театр Егору Перегудову, объясняя все особенности работы с труппой. Коллектив спокойно привыкает", - пояснила она.

Также глава Минкультуры привела в пример назначение директора музея "Смоленская крепость", где молодой руководитель из Вологды Сергей Пиляк победил в открытом конкурсе. "Коллеги говорили, что конкурс не закончится решением, будет какой-то промежуточный вариант. И вдруг - такой успешный итог", - сказала Любимова.

По словам министра культуры, в театрах ощущается и нехватка заместителей художественных руководителей. "Это одна из важнейших проблем, которые нужно решать с творческими вузами, где мы должны актуализировать преподавание, когда к нашей замечательной классической системе, теории будет добавляться больше практики, возможности поработать, набраться опыта", - заключила она.

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