Любимова заявила, что доля российского кино в прокате в 2020 году составит около 50%

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Доля российских фильмов в кинопрокате за 2020 год составит около 50% - почти вдвое больше, чем в 2019 году, поскольку выход многих крупных зарубежных релизов не состоялся. Об этом сообщила в интервью российским информагентствам министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Крайне высокая - около 50%, в том числе и потому, что крупные голливудские релизы перенеслись на 2021-2022 годы и не вышли на экраны", - сказала Любимова, отвечая на вопрос, какая доля отечественного кино прогнозируется по итогам 2020 года.

В июне на итоговом заседании коллегии Министерства культуры РФ Любимова сообщала, что доля отечественных фильмов в российском прокате в 2019 году составила 28%. Тогда в прокат вышло 177 российских фильмов.

По словам Любимовой, российские продюсеры уже обсуждают кинотеатральный прокат на продолжительные выходные в 2021 году, в том числе на 23 февраля, 8 марта и майские праздники. При этом министерство старается обратить их внимание на то, что в январе и феврале еще точно придется следить за эпидемической ситуацией в регионах.

Как уточнила министр, кинотеатры по всей стране закрылись из-за пандемии на период от четырех до семи месяцев, при этом в пяти регионах из 85 их деятельность до сих пор не восстановлена.