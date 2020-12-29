Умер солист вокально-инструментального ансамбля "Лейся, песня" Владимир Ефименко

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Солист вокально-инструментального ансамбля "Лейся, песня", исполнитель известных песен, в том числе "Обручальное кольцо", "Где же ты была" и "Родная земля", умер на 67-м году жизни, сообщается на странице ансамбля в Instagram.

"28 декабря 2020 года на 67-м году безвременно ушел из жизни наш друг, товарищ, коллега Владимир Петрович Ефименко солист вокально-инструментального ансамбля "Лейся, песня", - говорится в сообщении.

ВИА "Лейся, песня" был создан в 1974 году. Владимир Ефименко был солистом ансамбля с 1977 по 1981 годы. На протяжении своего существования в период с 1974 по 1984 годы ВИА "Лейся, песня" являлся одним из ведущих коллективов Советского Союза. Все песни, записанные фирмой "Мелодия" на виниловые пластинки, разошлись по всему СССР тиражом более 3 млн экземпляров.