В Минкультуры объяснили отставку главы Фонда кино

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Фонд кино смог в кратчайшие сроки довести до кинематографистов выделенные правительством средства и выполнить поставленные на 2020 год задачи, поэтому отставка Вячеслава Тельнова была принята до новогодних праздников. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ.

"Да, мы говорили о том, что до выполнения оперативных задач в Фонде кино изменений не планируется. Однако Фонду кино удалось в кратчайшие сроки наладить процесс доведения выделенных правительством Российской Федерации субсидий до организаций сферы кинематографии и выполнить поставленные на этот год задачи. Вместе с тем на следующий год уже много планов, которые нужно стратегически прорабатывать, поэтому отставка Вячеслава Николаевича Тельнова была принята до наступления новогодних праздников", - рассказали в пресс-службе.

Как уточнили в пресс-службе, министерство рассчитывает на то, что новый исполняющий обязанности главы фонда Федор Соснов продолжит вести и укреплять конструктивный диалог с киноиндустрией.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин своим распоряжением в понедельник назначил Федора Соснова на пост врио главы Фонда кино. Другим распоряжением он освободил от должности главы Фонда кино Вячеслава Тельнова, который возглавлял организацию с 2018 года.

Ранее Минкультуры сообщило, что поддержка правительства РФ в размере 4,2 млрд рублей будет распределена через Фонд кино более 500 организациям кинематографии. Список первых получателей поддержки утвердили 25 декабря на заседании совета Фонда кино. В сентябре на фоне слухов об отставке Тельнова в Минкультуры ТАСС сообщали о том, что не планируют кадровых изменений в организации до конца года, поскольку считают важным обеспечить стабильность в доведении этих средств.