На поддержку постановок по русской классике планируется выделять 200 млн рублей ежегодно

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Министерство культуры РФ с 2021 года запустит программу поддержки постановок по произведениям русской классики. На эти цели планируется выделять 200 млн рублей ежегодно, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе министерства.

"В настоящее время данная инициатива прорабатывается, и, начиная с 2021 года, планируется предусмотреть дополнительное ежегодное финансирование в объеме 200 млн руб. на грантовую поддержку театральных коллективов на создание новых постановок по произведениям русской классической литературы. Гранты будут распределяться среди учреждений на конкурсной основе", - сказали в пресс-службе.

Министр культуры РФ Ольга Любимова отметила, что на текущий момент доля спектаклей по русской классике не достигает 50% от всех постановок по стране. "Крайне важно стимулировать появление премьер по произведениям выдающихся русских классиков в драматических и детских театрах. И новая форма поддержки должна уже в следующем году способствовать появлению не менее 50 новых спектаклей, в основу которых будут положены отечественные литературные шедевры", - сказала Любимова, чьи слова привели в пресс-службе.

О том, что будет создана такая программа, она сообщила ранее в интервью телеканалу "Россия-24". Глава Минкультуры уточнила, что в конкурсе смогут принять участие не только федеральные театры, но и региональные. Они также будут поддержаны в рамках программы "Большие гастроли".

"Впереди юбилейные года Александра Николаевича Островского, Александра Сергеевича Пушкина и Федора Михайловича Достоевского. Так что посмотрим, что будет интересно современным режиссерам представить у нас в министерстве", - добавила Любимова.