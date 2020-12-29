В больнице рассказали о состоянии Алисы Фрейндлих

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Состояние народной артистки СССР Алисы Фрейндлих, которую ранее госпитализировали в клиническую больницу № 122 им. Л. Г. Соколова ФМБА России с диагнозом "коронавирус" стабильно тяжелое, сообщили во вторник ТАСС в учреждении.

"[Состояние] стабильно тяжелое, без ухудшений", - сказала собеседница агентства.

Ранее в БДТ имени Г. А. Товстоногова сообщили ТАСС, что 25 декабря Фрейндлих была госпитализирована в клиническую больницу № 122 им. Л. Г. Соколова ФМБА России с диагнозом "коронавирус". По данным театра, актриса получает интенсивную терапию под постоянным контролем врачей, в связи с чем и находится в реанимационной палате.

Представитель клинической больницы № 122 также сообщал, что в медицинском учреждении проходит лечение и дочь Фрейндлих, актриса театра и кино Варвара Владимирова.