В ivi назвали самые популярные фильмы и сериалы в 2020 году

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Онлайн-кинотеатр ivi назвал самые популярные фильмы и сериалы в 2020 году, самым просматриваемым среди российских стал проект "Мажор". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ivi.

Согласно представленным данным, в топ-10 вошли "Мажор", "Нежность", "Чума!", "Тест на беременность", "Метод", а также "Триггер", "Мертвые души" и другие. Среди зарубежных самыми популярными сериалами стали: "Теория большого взрыва", "И повсюду тлеют пожары", "Викинги", "Как избежать наказания за убийство" и "Хороший доктор".

В топе российских фильмов - "Спутник", "Марафон желаний", "Т-34", а среди голливудских новинок - "Джентльмены", "Мулан", "Малефисента: Владычица тьмы".

По данным сервиса, среди популярных мультфильмов 2020 года - "Маша и Медведь", "Щенячий патруль" и "Губка Боб Квадратные Штаны".

Аудитория ivi превышает 52 млн уникальных посетителей в месяц. Всего фильмотека онлайн-кинотеатра насчитывает более 100 тыс. единиц контента, а также более 400 европейских и российских независимых кинопроизводителей.